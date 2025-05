C l’hebdo du 31 mai 2025 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C l’hebdo du 31 mai 2025, invités et sommaire – Ce samedi soir et comme chaque week-end sur France 5, Aurélie Casse vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C l’hebdos ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C l’hebdo du 31 mai : les invités et le sommaire

🔵 Mohamed Amra, condamnation de Marine Le Pen, bataille à droite… Eric Dupond-Moretti est l’invité de #CLHebdo. Il nous emmènera également dans les coulisses du ministère de la Justice avec sa pièce “J’ai dit oui !” au théâtre Marigny, ce samedi dès 18:55

🔵 Procès Le Scouarnec : un rendez-vous manqué avec la justice ? La journaliste Plana Radenovic et l’avocate de quarante parties civiles, Marie Grimaud, retracent les ratés de la plus grande affaire de pédocriminalité



🔵 Dans la suite de C l’hebdo :

– Helena interprétera en live son titre « Mélatonine » en version acoustique; Helena interprétera en live son titre « Mélatonine » en version acoustique

– Dans le documentaire « Enceinte et au pouvoir » la ministre Aurore Berge, la députée LFI Mathilde Hignet et la réalisatrice Saviera Rojek racontent qu’être femme politique et enceinte reste encore en 2025 un tabou ultime

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C l’hebdo » ce samedi 31 mai 2025 à 19h sur France 5.