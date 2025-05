Qui a été élue Miss Monde 2025 ? Réponse ! (VIDÉO)

Publicité





Ce samedi 31 mai 2025, à Hyderabad, en Inde, la Thaïlandaise Suchata Chuangsri a été couronnée Miss Monde 2025 lors de la 72e édition du prestigieux concours, marquant ainsi la première victoire de la Thaïlande dans l’histoire de Miss Monde.











Publicité





Née le 20 septembre 2003 à Phuket, Suchata Chuangsri, surnommée « Opal », est une mannequin et militante de 21 ans. Diplômée en relations internationales de l’université Thammasat, elle est trilingue en thaï, anglais et chinois. Son parcours dans les concours de beauté a débuté en 2021 avec Miss Rattanakosin. En 2024, elle a été couronnée Miss Universe Thailand et a terminé troisième dauphine à Miss Univers 2024.

Le couronnement d’Opal à Hyderabad a été salué comme une victoire historique pour la Thaïlande. Elle a devancé 107 autres candidates, dont l’Éthiopienne Hasset Dereje Admassu (1ère dauphine), la Polonaise Maja Klajda (2e dauphine) et la Martiniquaise Aurélie Joachim (3e dauphine).

Opal a également remporté le défi multimédia, garantissant sa place dans le Top 40. Son engagement en faveur de la sensibilisation au cancer du sein, motivé par son expérience personnelle à l’âge de 16 ans, a renforcé son image de « beauté avec une cause ». La victoire d’Opal a suscité une immense fierté en Thaïlande, où elle est saluée comme une source d’inspiration pour les jeunes femmes. Son parcours, alliant beauté, intelligence et engagement social, incarne les valeurs modernes de la Thaïlande.



Publicité





Avec cette couronne, Opal Suchata Chuangsri entame une année de règne sous le signe de l’engagement et de la représentation internationale, portant haut les couleurs de la Thaïlande sur la scène mondiale.

La France échoue

Notez que la France était représentée par Agathe Cauet, Miss Nord-Pas-de-Calais 2022 et première dauphine de Miss France 2023. Elle n’a même pas fait partie du top 40 !

VIDÉO découvrez Suchata Chuangsri, Miss Monde 2025