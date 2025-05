Demain Nous Appartient du 20 mai : Damien est-il vraiment mort ? Réponse ! (résumé + vidéo épisode 1947 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 20 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1947 de DNA – Aaron a annoncé la mort de Damien à sa famille hier dans votre série « Demain nous appartient ». Mais ce soir, vous allez découvrir que non, Damien n’est pas mort ! Ce n’était pas lui au volant de sa voiture, Damien a été enlevé par le même ravisseur de Charles…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 20 mai 2025 – résumé de l’épisode 1947

Damien a été victime d’un grave accident de voiture. Malgré tous leurs efforts, les médecins n’ont rien pu faire… C’est Aaron Leclercq qui a dû annoncer l’horrible nouvelle : Damien ne reviendra pas. Sa disparition soudaine a provoqué un véritable choc pour Audrey et ses enfants. Bouleversée, Audrey n’a pas fermé l’œil de la nuit. Jack, Jordan et Lizzie font de leur mieux pour la réconforter, mais la douleur de la perte est encore trop vive…

Plus tard, alors qu’Audrey vient dire adieu à Damien à la morgue, stupeur : ce n’est pas lui ! Audrey est catégorique, ce n’est pas la main de Damien. Et l’analyse adn confirme, que ce n’est pas lui ! La police comprend que Damien a été enlevé, quelqu’un d’autre conduisait sa voiture et a eu cet accident mortel.



Chez les Lehaut, Alain surprend Soizic et Martial en pleine de dispute. De leur côté, Sébastien et Alain ont la même idée derrière la tête pour soutenir Marianne…

VIDÉO Demain nous appartient du 20 mai – extrait de l’épisode

