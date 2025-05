Star Academy : Marine dévoile un extrait de “Cœur maladroit”, son deuxième single (VIDÉO)

Publicité





Après avoir marqué les esprits en remportant la dernière saison de la Star Academy,, Marine poursuit son ascension. En ce début de semaine, la jeune chanteuse a offert à ses fans un avant-goût de son tout nouveau titre : “Cœur maladroit”, son deuxième single, dont la sortie est prévue ce vendredi.











Dans cet extrait diffusé sur ses réseaux, Marine laisse entrevoir un morceau à la fois sensible et entêtant. Avec sa voix pleine d’émotion et des paroles qui touchent juste, “Cœur maladroit” semble explorer les tourments du cœur, les maladresses des sentiments et les failles que l’on tente de cacher.

Son premier single “Ma faute” a déjà rencontré un bel accueil et il a été certifié disque de platine hier, confirmant le potentiel de l’artiste au-delà du télé-crochet.

Les réactions pleuvent sous la vidéo de l’extrait de « Coeur maladroit », témoignant d’un lien toujours aussi fort entre Marine et sa communauté.



Rendez-vous ce vendredi pour découvrir “Cœur maladroit” dans son intégralité sur toutes les plateformes de streaming.

VIDÉO écoutez l’extrait de « Coeur maladroit » de Marine