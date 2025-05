Demain Nous Appartient du 23 mai : le terrible enlèvement de Violette ! (résumé + vidéo épisode 1950 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 23 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1950 de DNA – C'est un terrible enlèvement qui vous attend ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Après Charles et Damien, c'est au tour de Violette de disparaitre !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 23 mai 2025 – résumé de l’épisode 1950

La police a enfin localisé Julien Chauvet, principal suspect dans l’enquête sur les enlèvements de Charles et Damien Julliard. Michaël Feray et Karim Saeed l’interrogent actuellement au commissariat. Mais contre toute attente, Chauvet affirme être innocent. Si ses déclarations sont véridiques, cela signifie que le véritable ravisseur court toujours. Le danger pesant sur les frères Julliard n’a jamais été aussi grand…

Et alors que Philippine sort dîner avec Victor, Violette, Jordan et Bastien se font une soirée pizzas. Mais ça tourne mal ! Un gaz anesthésiant se propage dans la pièce et ils s’effondrent tous ! Un homme entre et enlève Violette. Quand Philippine rentre, elle retrouve Jordan et Bastien inconscient tandis que Violette a disparu.



Sur les lieux de leur séquestration, Damien et Charles arrivent désormais à communiquer via une bouche d’aération… Pendant ce temps, Raphaëlle prépare sa vengeance avec le soutien de Camille. Quant à Fred et Victoire, ils se retrouvent enfin !

VIDÉO Demain nous appartient du 23 mai – extrait de l’épisode

