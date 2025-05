Secret Story : lancement d’un évènement exceptionnel à La Défense ce vendredi

Publicité





À l’occasion du grand retour de Secret Story, La Voix quitte les murs de la célèbre Maison des Secrets pour rencontrer ses fans… en chair et en os ! Les vendredi 23 et samedi 24 mai, de 10h à 20h, un dispositif inédit s’installe au cœur du quartier de La Défense, transformant le parvis en terrain de jeu grandeur nature. Une opération exceptionnelle orchestrée par TF1 et Endemol France.











🔐 Entrez dans la légende : visitez la Maison des Secrets !

C’est une première dans l’histoire de l’émission : le public pourra accéder à la véritable Maison des Secrets – mais à une condition… La Voix met les curieux au défi de résoudre six énigmes, dissimulées dans La Secret Gazette, distribuée exclusivement sur place par ses mystérieux messagers. Chaque énigme dévoile un élément d’un digicode secret. Rassemblez les six, et vous pourrez peut-être franchir les portes de ce lieu mythique… Les tentatives sont ouvertes jusqu’au 2 juin 2025.

🎤 Le confessionnal s’invite à un concert événement



L’expérience se poursuit à Paris La Défense Arena, qui accueillera durant ces deux jours un concert d’une pop star internationale. Le mythique confessionnal de l’émission y fera une apparition surprise pour interagir avec les spectateurs, distribuer des cadeaux, et offrir un moment exclusif via un tirage au sort sur les réseaux sociaux. À la clé : une soirée VIP dans une loge privée avec La Voix, pour deux chanceux fans.

📱 La Voix dans votre poche grâce à WhatsApp

Dès maintenant, plongez dans l’univers de Secret Story via une chaîne WhatsApp éphémère animée par La Voix en personne. Messages audio exclusifs, indices supplémentaires, rappels de mission, contenus inédits… et quelques clins d’œil malicieux. Une immersion totale avant le grand retour à l’écran.

📺 Secret Story revient à la télévision dès le 10 juin

L’attente touche à sa fin : Secret Story revient le mardi 10 juin à 23h30 sur TF1, TFX et TF1+, toujours présenté par Christophe Beaugrand. Un été placé sous le signe du mystère, de la stratégie, du jeu… et de la nostalgie.

La Voix vous le rappelle : méfiez-vous des apparences. Plus que jamais cette année.