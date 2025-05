Demain Nous Appartient spoiler : Bart se rapproche de... (vidéo épisode du 21 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Bart n'a plus envie de s'attacher avec les femmes ces derniers temps dans votre série quotidienne « Demain nous appartient »… Mais dans quelques jours, il va finalement se rapprocher de Gloria, l'ex d'Adam !











Au Spoon, Bart est préoccupé quand Gloria débarque et lui commence un thé. Si la médecin affiche une humeur rayonnante, Bart, lui, n’est pas du tout dans le même mood… La raison ? Une certaine Laurie le bombarde de messages, et il n’en peut plus de ce harcèlement.

Entre Bart et Gloria, la complicité semble de mise et Bart s’apprête à lui expliquer son problème… Et si Mona avait finalement vu juste ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1948 du 21 mai 2025 : Bart se confie à Gloria

