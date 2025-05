Mask Singer : l’Autruche démasquée, qui s’y cachait ? Réponse !

Publicité





Mask Singer qui était derrière l’Autruche ? –Ce soir, sur le plateau de Mask Singer, un nouveau personnage haut en couleur a été contraint de tomber le masque… et c’est l’Autruche qui a été démasquée ! Sous ce costume flamboyant se cachait l’humoriste et steward préféré des Français : Jeanfi Janssens !











Dès ses premières prestations, l’Autruche avait séduit le public avec son énergie débordante, sa voix reconnaissable entre mille, et ses performances aussi drôles que touchantes. Et il faut croire que ni les enquêteurs ni le public ne se sont laissés berner : tout le monde avait deviné son identité !





Les indices disséminés tout au long de l’aventure menaient droit à lui :

– « Voler » : une référence directe à son passé de steward, un métier qu’il évoque souvent dans ses spectacles.

– « Comté » : un clin d’œil à ses origines dans le nord-est de la France, où ce fromage est très apprécié.

– « Danse » : Jeanfi est connu pour ses talents de showman sur scène, toujours prêt à se déhancher !

– « Une voix unique » : son accent ch’ti et son timbre si particulier l’ont trahi.

– « Envol » : encore un indice aérien pour cet ancien membre de l’équipage d’Air France.

– « Fait partie des Grosses Têtes de Laurent Ruquier » : une confirmation limpide pour les fans de l’émission culte de RTL, dans laquelle Jeanfi brille par son humour.

L’Autruche quitte donc l’aventure avec panache, après avoir marqué les esprits par sa bonne humeur communicative et ses prestations mémorables. Jeanfi Janssens a une fois de plus prouvé qu’il savait surprendre et faire rire, même caché sous un immense plumage coloré !



Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau prime de Mask Singer, avec d’autres révélations et encore plus de surprises. 🎤✨

Toutes les infos et vidéos sur Mask Singer sur TF1+