Demain Nous Appartient spoiler : Damien va-t-il mourir ? Audrey s’en prend à Philippine (vidéo épisode du 20 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Damien va être victime d’un grave accident de voiture dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours et alors que Damien est entre la vie et la mort, Audrey va s’en prendre violemment à Philippine au Spoon.











Publicité





Audrey et Philippine ont une lueur d’espoir, l’état de Damien s’est amélioré à l’hôpital Saint-Clair. Mais Audrey en veut terriblement à Philippine ! Elle explique à sa belle-mère que Damien lui a tout dit au sujet de Chauvet et de ce qu’elle a fait… Audrey tient Philippine pour responsable de tout ce qui arrive à Charles et à Damien. Elle lui assure que s’il arrive quelque chose à Damien, elle ne lui pardonnera jamais !

Bouleversée, Philippine assure à Audrey qu’elle s’en veut chaque jour d’avoir laissé Charles s’accuser à sa place…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : drame, Damien hospitalisé dans un état critique ! (vidéo épisode du 19 mai)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1947 du 20 mai 2025 : Audrey s’attaque à Philippine

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.