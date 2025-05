Quotidien du 15 mai 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 15 mai 2025, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Publicité





Quotidien : les invités du 15 mai 2025

➤ Jean-Marc Jancovici, Président de The Shift Project

➤ Cédric Klapisch et Abraham Wapler pour le film « La Venue de l’avenir », sortie prévue le 22 mai



Publicité





Synopsis : En 2025, quatre cousins héritent d’une vieille maison abandonnée. En explorant les lieux, ils découvrent des traces d’Adèle, une ancêtre partie à Paris en 1895, en pleine révolution industrielle et artistique. À travers cette enquête familiale, ils replongent dans une époque fondatrice, entre naissance de la photographie et émergence de l’impressionnisme. Ce voyage entre passé et présent questionne leur identité et le sens de leur avenir.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 15 mai 2025 à 19h25 sur TMC.