Grands Reportages du 11 mai 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Grands Reportages du 11 mai 2025 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Rêves d’enfance : l’aventure continue » (inédit)

L’enfance, officiellement, c’est la période qui s’étend de la naissance à l’adolescence… mais certains ne l’ont jamais vraiment quittée ! Aujourd’hui encore, ils collectionnent les Playmobil, construisent des châteaux de sable démesurés, fabriquent des caisses à savon ou font voler d’immenses cerfs-volants. Une immersion joyeuse et poétique dans l’univers de ces adultes qui ont choisi de faire de l’enfance un art de vivre, et de consacrer leur temps libre… au plaisir de jouer !

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Histoires de bricoleurs : Galères et défis , épisode 2 » (rediffusion)



Les Français ont le goût du bricolage dans le sang — et encore davantage depuis la crise sanitaire. En quelques mois, des millions ont ressorti leur caisse à outils, que ce soit par passion ou pour faire des économies. Alors que le secteur progressait modestement, à raison de 1 à 2 % par an sur la dernière décennie, il a connu un véritable boom en 2021 : +11,6 %, pour un chiffre d’affaires atteignant 34 milliards d’euros. Mais bricoler ne s’improvise pas. Pendant près d’un an, nous avons suivi aux quatre coins de la France des amateurs et passionnés, parfois débordés par l’ampleur de leurs chantiers, entre enthousiasme et imprévus.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h40 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.