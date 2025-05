Ici Tout Commence spoiler : Alice fait une demande étrange à Joachim... (vidéo épisode du 13 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’Hortense va particulièrement manquer à Alice dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Les deux profs étaient amies et Alice faisait souvent appel aux bons conseils d’Hortense… Dans quelques jours, Alice va se mettre en quête d’un nouvel ami et elle va jeter son dévolu sur… Joachim !











Depuis le départ de sa meilleure amie Hortense, Alice peine à trouver une nouvelle confidente. Et Stanislas est loin de lui offrir le même soutien ou la qualité de conseils qu’Hortense… Mais grâce à Joachim, Alice a réussi à se réconcilier avec Gaëtan, qu’elle avait profondément vexé !

Reconnaissante, la cheffe tient à remercier ce nouvel allié, touchée par son écoute attentive et ses judicieux conseils. Joachim serait-il en passe de devenir le nouveau pilier d’Alice, comme l’était autrefois Hortense ? C’est du moins ce que semble penser la jeune femme, qui s’empresse de lui proposer une discussion amicale dès le lendemain. Joachim est déstabilisé par les propos d’Alice, Stanislas lui assure qu’on s’y habitue…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1174 du 13 mai 2025, Alice se rapproche de Joachim

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.