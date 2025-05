Ici tout commence du 19 mai : Jim vient en aide à Marc (résumé + vidéo épisode 1178 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 19 mai 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1178 – Jim fait un pas vers son père ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Avec Jasmine, ils sont aux côtés de Marc et Jim décide d’aider son père.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 19 mai – résumé de l’épisode 1178

Marc a repris le volant malgré une forte alcoolémie. Conséquence : la voiture est sérieusement endommagée. Par chance, le célèbre chef s’en sort indemne. Jim et Jasmine prennent les choses en main. De son côté, Marc tente de sauver les apparences, mais la confiance de son fils est ébranlée. Étant donné les antécédents de Marc avec l’alcool, Jim décide de veiller sur son père. Avec Jasmime, ils peinent à comprendre ce qui a poussé Marc à rechuter… Jim encourage son père à lui parler.

Lors de la première épreuve de l’affrontement contre Clotilde et Olivia, Marc essuie de vives critiques et il obtient une note catastrophique. De son côté, Zoé rejette la faute sur Lionel face à Solal. Et à l’Institut, Stanislas décide d’un plan pour faire des économies.



Ici tout commence du 19 mai 2025 – extrait vidéo

