Plus Belle La Vie du 19 mai 2025 : la juge Colbert au coeur d’un drame (résumé + extrait vidéo épisode 335 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 19 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 335 de PBLV – Steve sort déjà de l’hôpital cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et de son côté, la juge Colbert est victime d’une tentative de meurtre !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 mai 2025 – résumé de l’épisode 335

La juge Colbert fait son footing en forêt lorsqu’elle croise une autre joggeuse. Soudain, des coups de feu retentissent, et la femme s’effondre sous ses yeux. La police arrive rapidement sur les lieux. Jean-Paul informe la juge que la victime a été transportée d’urgence à l’hôpital. Colbert témoigne avoir entendu une voiture démarrer juste après le tir. Pour l’instant, l’identité de la victime reste inconnue : elle ne portait sur elle qu’un lecteur MP3.

Ariane s’étonne que la victime ait encore un lecteur MP3. Jean-Paul écoute le contenu : ce sont des chants religieux. En consultant une carte des environs, il repère un couvent tout proche et comprennent qu’elle est bonne soeur. Au couvent, la mère supérieure identifie la victime : il s’agit de sœur Caroline, une novice arrivée il y a un an. Jean-Paul lui décrit les circonstances de l’attaque. Bouleversée, la mère explique que Caroline avait l’habitude de courir régulièrement. En revanche, elle ne sait rien de sa vie avant le couvent.



Publicité





Jean-Paul fait le point avec Patrick, Ariane et le procureur Durieux. Ce dernier fixe Ariane d’un air insistant. Lorsqu’il tente de lui serrer la main, elle l’ignore. Patrick l’interroge et Ariane lui confie que Durieux s’est mal comporté avec elle par le passé. Patrick, peu étonné, l’informe que Durieux s’est également plaint d’elle, et lui demande de rester calme.

Le soir, Ariane travaille seule au commissariat. Charlotte la rejoint pour l’informer que l’arme n’a pas encore été identifiée, mais une chose est sûre : la cible n’était pas sœur Caroline… c’était la juge Colbert !

Steve sort de l’hôpital, accompagné de ses deux mères, qui le ramènent à la résidence. Mirta assure qu’avec Yolande, elles vont bien s’occuper de lui. Aïssé et Viviane préféreraient qu’il rentre à la maison pour sa convalescence. Steve accepte : il partira avec elles le lendemain. Plus tard, Viviane prépare les affaires de Steve pendant qu’Aïssé lui sert une part de sa tarte aux mirabelles. Elles commettent une maladresse en évoquant le judo : à l’époque, elles lui avaient menti pour le protéger du harcèlement.

Viviane et Aïssé se promènent avec Steve, qui leur reproche de l’avoir trop couvé et d’avoir menti pour le protéger. Il se sent incapable de se défendre et trop gentil. Les deux femmes assurent qu’elles ont toujours agi pour son bien. Steve leur confie qu’il ne leur en veut pas, mais qu’il a besoin de grandir. Finalement, il décide de rester à Marseille.

Gabriel est avec Léa, ils se baladent. En chemin, ils passent devant un fauteuil abandonné. Gabriel, séduit, insiste pour le ramener, malgré les avertissements de Léa. Après quelques mètres, il se bloque le dos. Léa appelle Axel à la rescousse. Gabriel tente de couvrir son accident en prétextant une blessure liée au sport, mais Léa a déjà révélé la vérité. Il accuse Axel d’être la cause de sa douleur, mais finit par accepter son aide.

Plus tard, Babeth et Léa prévoient une sortie au cinéma. En les entendant, Gabriel leur propose de garder les enfants pour qu’elles puissent enchaîner avec un restaurant. Léa, remarquant son rétablissement, le remercie de lui avoir présenté Axel. Babeth s’apprête à voir un dernier patient, mais Gabriel se propose de s’en occuper. Elles sont surprises de sa bonne humeur…

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Ariane accusée, un grand retour, les résumés jusqu’au 30 mai 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 19 mai 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.