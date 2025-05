Ici Tout Commence spoiler : Claire lance un grand défi aux élèves ! (vidéo épisode du 21 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Claire va lancer un grand défi aux élèves la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Pour les préparer à la gestion de leur propre restaurant, la cheffe Guinot les met au défi de cuisiner avec des aliments simples et peu couteux… Ça s’annonce compliqué !











La cheffe Guinot lance un tout nouveau défi à ses élèves : concevoir un plat gastronomique à partir d’ingrédients simples. Une épreuve qui divise les apprentis cuisiniers… Malgré les réticences et revendications de Gaspard, Claire reste ferme sur ses choix et s’efforce d’en expliquer les raisons aux étudiants. Peu à peu, ces derniers commencent à saisir l’objectif de l’exercice. Ça se corse quand Claire leur explique qu’ils vont devoir réaliser un plat gastro avec seulement 10 euros pour acheter leur matière première ! Et ça sera noté !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1180 du 21 mai 2025, Claire met les élèves au défi

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.