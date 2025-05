Enquête Exclusive du 18 mai : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 18 mai 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Nouvelle-Calédonie : l’archipel sous haute tension ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 18 mai 2025 : votre émission en résumé

Il y a un an, la Nouvelle-Calédonie sombrait dans le chaos. Incendies, pillages, affrontements armés… Ce territoire d’Outre-mer, souvent perçu comme un paradis aux eaux turquoise, se retrouvait ravagé. Le bilan humain et matériel est lourd : 14 morts, des centaines de blessés, près de 2,5 milliards d’euros de dégâts et quelque 700 entreprises détruites.

À l’origine de cette flambée de violence : une réforme électorale impulsée par Paris, vivement rejetée par les indépendantistes kanaks. Une crise d’une ampleur inédite depuis plus de quarante ans, que certains n’hésitent pas à qualifier de véritable « guerre civile ».



Publicité





Le rêve d’un « destin commun », tel que le prévoyaient les accords de Matignon en 1988, est-il encore envisageable ? D’un côté, les indépendantistes kanaks, porteurs d’une culture tribale profondément enracinée, réclament la rupture avec la France. De l’autre, les loyalistes – majoritairement des Caldoches présents depuis des générations, ainsi que des métropolitains installés plus récemment – souhaitent que l’archipel conserve une large autonomie tout en restant dans le giron républicain. Face aux tensions, plus de 10 000 personnes ont déjà choisi de quitter le territoire.

À cette fracture interne s’ajoutent des influences extérieures qui attisent le feu. L’Azerbaïdjan, en tête, soutient activement les revendications indépendantistes, dans une stratégie de déstabilisation visant à sanctionner la France pour son appui à l’Arménie. Certains observateurs soupçonnent même une ingérence russe en coulisses. Quant à la Chine, elle observe attentivement la situation : la Nouvelle-Calédonie, positionnée au cœur du Pacifique, possède d’immenses ressources naturelles, notamment un quart des réserves mondiales de nickel – un minerai clé pour les technologies du futur, de la fabrication de batteries à l’aérospatiale.

Une enquête au cœur d’un territoire ultramarin aussi stratégique que fragile, où se joue bien plus qu’un simple affrontement local.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.