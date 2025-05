Ici Tout Commence spoiler : Maya déstabilisée par Gaspard qui... (vidéo épisode du 27 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Maya et Gaspard vont être contraint de travailler en binôme la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire que ça s’annonce aussi tendu que surprenant !











Pour le cours de Clotilde Armand, Maya Dubois se retrouve, à contrecœur, en binôme avec Gaspard Delange. Mais ce dernier est loin d’être un coéquipier facile : obstiné, sûr de lui, il balaie d’un revers de main toutes les idées de Maya et adopte même un ton condescendant. Evidemment, Maya n’a pas l’intention de se laisser écraser. Mais elle est surprise et déstabilisée quand il identifie que son parfum contient du jasmin et qu’il lui dit que c’est envoutant…

Gaspard cacherait-il derrière son arrogance une certaine attirance pour Maya ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1184 du 27 mai 2025, Maya surprise par Gaspard

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.