Mask Singer : on a démasqué la célébrité sous la Vache ! Tous les indices

Publicité





Mask Singer saison 7 les indices sur la Vache – Place au quatrième prime de la saison 7 de « Mask Singer » ce vendredi soir. Camille Combak sera aux côtés de 5 costumes encore en compétition et un nouveau. Parmi eux, la Vache. Vous voulez des indices ? On fait le point !





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier.







Publicité





Mask Singer saison 7 : qui se cache sous la Vache ?

La Vache dans Mask Singer est un personnage haut en couleur, à la fois attachant et mystérieux. Vêtue d’un somptueux costume inspiré de la culture indienne, elle arbore une magnifique robe traditionnelle rose et dorée, richement ornée de bijoux, ainsi qu’une couronne royale. Son regard expressif et sa démarche théâtrale captivent immédiatement.

Les premiers indices évoquent un personnage « sacré », « tombé », lié à des animaux comme un rat, un poussin ou une grenouille, et qui semble être à l’aise partout – que ce soit parmi les arbres, les pierres ou même dans la voie lactée. Une vraie touche-à-tout !



Publicité





Avec ces indices, les enquêteurs s’orientent vers l’acteur et metteur en scène Pierre-François Martin-Laval, connu pour sa capacité à se métamorphoser et son humour décalé. Mais la Vache n’a peut-être pas encore livré tout son lait…

Les indices sur la Vache

– sacrée, tombé

– un rat, un poussin, une grenouille

– tout lui va : arbres, pierres, voix lactée

– de toute beauté

Propositions des enquêteurs : Pierre-François Martin-Laval (PEF)

La dernière prestation de la Vache sur « Mundian to bach ke » de Panjabi MC

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer la Vache ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 9 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger