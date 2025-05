Publicité





La Grande Librairie du 14 mai 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 14 mai 2025 : invités et sommaire

Des comédiens qui s’aventurent en littérature, des écrivains qui interrogent l’Amérique d’hier, d’aujourd’hui et de demain, et une véritable légende des lettres : ce soir dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard accueille Guillaume Gallienne, Raphaël Quenard, Judith Perrignon, Philippe Claudel et Armistead Maupin.

📚 Philippe Claudel – Wanted (Stock)

Dans Wanted, Philippe Claudel, écrivain et cinéaste, imagine une dystopie décalée où le destin du monde se joue comme dans un vieux western. Président du jury du prix Goncourt, il signe ici un roman inattendu, à la fois burlesque et percutant, qui vous emmène là où vous ne l’attendez pas.



📚 Judith Perrignon – L’autre Amérique (Grasset)

Dans L’autre Amérique, Judith Perrignon dresse un portrait fascinant de Franklin D. Roosevelt, figure majeure des droits sociaux aux États-Unis. À travers son récit, elle met en lumière une Amérique progressiste et engagée, dont les valeurs résonnent puissamment aujourd’hui. Un livre qui interroge l’histoire pour mieux comprendre notre présent.

📚 Raphaël Quenard – Clamser à Tataouine (Flammarion)

L’acteur charismatique de Yannick et Chien de la casse passe à l’écriture avec Clamser à Tataouine, un premier roman inclassable et audacieux. Mêlant humour noir et critique sociale, il y raconte les errances d’un sociopathe bavard décidé à tuer un représentant de chaque classe sociale. Une fresque grinçante et dérangeante, à son image.

📚 Guillaume Gallienne – Le buveur de brume (Stock)

Acteur et cinéaste reconnu, sociétaire de la Comédie-Française, Guillaume Gallienne se lance dans l’écriture avec un premier ouvrage. Dans Le buveur de brume, il livre un récit personnel et émouvant, retraçant une nuit singulière passée dans un musée géorgien où est exposé le portrait de son arrière-grand-mère.

📚 Armistead Maupin – Mona et son manoir (Éditions de l’Olivier)

Auteur emblématique des Chroniques de San Francisco, Armistead Maupin nous revient avec Mona et son manoir. Dans ce nouveau roman, il retrouve ses personnages mythiques, désormais installés dans la campagne anglaise. L’écrivain évoquera son regard sur les États-Unis actuels, ses défis littéraires et la force de l’amour.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 14 mai 2025 à 21h sur France 5.