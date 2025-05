C dans l’air du 14 mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 14 mai 2025, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 14 mai : invités et le sommaire

⬛ Affaire Bétharram : l’heure de vérité pour François Bayrou

L’audition de François Bayrou devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale est très attendue. Elle pourrait marquer un tournant décisif dans l’affaire Bétharram, qui secoue depuis plusieurs mois le paysage politique, et en particulier le Premier ministre, accusé d’avoir menti sur son niveau de connaissance du dossier et d’avoir tenté d’influencer la justice. À partir de 17 heures, il devra s’expliquer sur son éventuelle implication dans l’affaire des violences sexuelles et physiques survenues au sein du collège-lycée catholique Notre-Dame de Bétharram.



Les questions sont claires : Bayrou a-t-il dissimulé des informations ? A-t-il interféré dans la procédure judiciaire ? Après des semaines de contradictions, ce rendez-vous s’annonce comme un moment de vérité.

L’affaire est d’autant plus sensible qu’elle touche également François Bayrou sur le plan personnel. Ancien ministre de l’Éducation (1993-1997), ancien député et président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, il a inscrit plusieurs de ses enfants dans cet établissement situé près de Pau, sa ville dont il est toujours maire. Sa fille affirme y avoir été violemment frappée ; son épouse y a enseigné le catéchisme. Aujourd’hui, plus de 200 anciens élèves ont porté plainte pour des abus subis entre la fin des années 1950 et 2010. Parmi eux, Jean-Marie Delbos, qui accuse le prêtre Henri Lamasse de viol en 1956, avait déjà alerté sur son cas dès 1961. Le parquet de Pau enquête sur ces faits depuis un an.

Si officiellement la commission d’enquête se penche sur le rôle de l’État dans la prévention des violences en milieu scolaire, ce sont bien les dénégations de Bayrou qui seront scrutées de près. Le Premier ministre, déjà en difficulté dans les sondages, joue gros.

« C’est une affaire bouleversante, qui m’a profondément atteint », a-t-il confié à l’AFP. Il a néanmoins reçu un soutien appuyé du président de la République, qui s’est exprimé mardi soir sur TF1 : « Je connais François Bayrou depuis longtemps. J’ai confiance en lui pour répondre à toutes les questions », a déclaré Emmanuel Macron.

Cette intervention télévisée du chef de l’État, d’une durée de près de trois heures, visait à réaffirmer sa présence sur la scène intérieure et défendre son bilan. Mais elle a été largement critiquée ce mercredi par l’opposition, qui la juge creuse et témoignant d’un président affaibli.

Alors, que faut-il attendre de l’audition de François Bayrou ? Quels en sont les véritables enjeux ? Et que retenir, au final, de l’intervention d’Emmanuel Macron ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 14 mai 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.