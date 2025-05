Les 12 coups de midi : le choc, Emilien aurait été éliminé sur les tournages !

Publicité





Coup de tonnerre dans le monde des jeux télévisés : Émilien, le plus grand champion de l’histoire du jeu « Les 12 coups de midi », aurait été éliminé lors des tournages de l’émission cette semaine, selon les informations de Clément Garin publiées sur X (anciennement Twitter). Une nouvelle qui, si elle se confirme, marquera la fin d’un parcours exceptionnel.











La diffusion de l’épisode marquant l’élimination du jeune champion serait prévue pour le début de l’été puisqu’en début de semaine, Jean-Luc Reichmann tournait les émissions de la fin juin / début juillet.

Depuis son arrivée dans le jeu animé par Jean-Luc Reichmann, Émilien a impressionné les téléspectateurs par ses connaissances encyclopédiques, sa constance et sa sérénité face aux questions les plus ardues. Il a progressivement gravi les échelons pour devenir le plus grand maître de midi de l’histoire, battant au passage plusieurs records emblématiques du programme. Il compte à ce jour plus de 600 participations et

Si cette élimination se confirme, elle marquera un tournant dans l’histoire du jeu de TF1, et un moment d’émotion pour les nombreux fidèles qui suivaient son parcours avec admiration.



Il faudra patienter encore un peu pour que l’information soit officiellement confirmée… ou démentie. En attendant, les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux, où le nom d’Émilien continue de faire vibrer la communauté des fans de jeux télévisés.