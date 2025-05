The Power du 21 mai : qui est éliminé ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 33)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 33 du mercredi 21 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 33 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors qu’après sa discussion avec le Power Player, Sarah est convaincue que c’est Antoine.











En dansant avec les autres, Giovanni se blesse à la cheville juste avant le duel ! Il craint que ça lui coûte sa place !

Place au duel entre Giovanni et Sarah. Par chance pour Giovanni, sa blessure n’a pas d’impact puisqu’il s’agit de réflexion avec des aimants à placer. Le Power Player a choisi l’un d’eux pour tester le jeu pendant 30 secondes et décider s’il commence ou non. Il a privilégié Giovanni ! Robin veut qu’il gagne le duel.

C’est serré mais c’est finalement Giovanni qui remporte le duel. Et rebondissement, Giovanni décide d’avouer à Sarah que Robin est le Power Player ! Elle est sous le choc et ne comprend pas pourquoi il lui dit ça. Elle hésite : est-ce qu’il lui dit la vérité ?



Place à la cérémonie d’élimination alors que Sarah ne sait plus quoi penser. Elle appelle tout le monde tour à tour… A la fin, il ne reste plus qu’Antoine et Robin ! Robin ne comprend pas et stresse…

Spoiler : et le joueur éliminé est…

Dans l’épisode de demain, Sarah fait son choix : elle désigne Robin comme étant le Power Player ! La plupart des joueurs vont être sous le choc : Robin était le Power Player, il est éliminé !

The Power, le replay du 21 mai

Si vous avez manqué l’épisode 33 ce mercredi 21 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 22 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 34.