Mask Singer : découvrez la célébrité sous le Chaton ! (indices et pronostic)

Mask Singer saison 7 les indices sur le Chaton – Camille Combal vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 pour le 5ème prime de la saison 7 de « Mask Singer ». Et si vous vous demandez qui est dans le costume du Chaton, on fait le point sur les indices et on vous donne notre pronostic !





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Elodie Poux, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.



Mask Singer saison 6 : qui est sous le masque du Chaton ?

Sous ses airs tout doux et ses grands yeux brillants, le Chaton cache une personnalité bien plus vive et surprenante qu’on ne l’imagine. Derrière cette boule de poils mignonne se cache une artiste touche-à-tout, aussi à l’aise sur scène qu’en cuisine, en passant par les plateaux télé !

Indices révélés lors du prime 1 :

« On l’a entendu souvent, loin, dans le monde entier » → Une carrière à portée internationale, comme une participation à l’Eurovision ?

« Petit, mignon » → Un surnom qui colle à la peau du Chaton.

« Un perroquet pour côté tchatche » → Elle aime parler, animer, présenter.

« Un fer à cheval, des couteaux » → Un mélange d’élégance et de précision… mais aussi un clin d’œil à une émission culinaire ?

« Des griffes princières » → Une référence à un rôle marquant, ou un tempérament de star ?

« Elle a déjà joué dans une série télévisée » → Preuve d’une carrière sur plusieurs terrains artistiques.



Indices du prime 3 : Club, 90, chant, danse, théâtre, équitation, étoiles → Une formation complète, une vraie artiste de scène, avec des références aux années 90 et au monde du spectacle.

💡 Notre pronostic : Sandrine Ferrer

Ces indices semblent correspondre à Séverine Ferrer : elle a grandi à La Réunion et possède des origines lointaines. Elle a également été élue maire de la commune de Chatou, ce qui expliquerait le jeu de mots avec « Chaton ». Les couteaux pourraient faire allusion à son émission culinaire On dîne chez Séverine, diffusée sur Marmiton TV. Enfin, la mention de sa voix entendue dans le monde entier renvoie sans doute à sa participation à l’Eurovision, où elle a représenté Monaco.

✨ Le Chaton nous montre qu’il ne faut jamais se fier aux apparences : sous ses poils soyeux se cache peut-être une showgirl accomplie ! Alors… Sandrine Ferrer est-elle vraiment sous ce costume ?

Propositions des enquêteurs : Claire Keim, Danielle Evenoux, Véronique Jeannot, Princesse Erika, Séverine Ferrer, Inès Reg, Elsa Lunghini

La dernière prestation du Chaton sur « Mambo N°5 » de Lou Bega

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Chaton ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 30 mai 2025 à 21h10 sur TF1.