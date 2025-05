C à vous du 30 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 30 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Droits de douane bloqués, France endettée, guerre commerciale… Thierry Breton, ancien commissaire européen au Marché intérieur (2019-2024), ancien ministre de l’Économie des Finances et de l’Industrie (2005-2007)

🔵 J-1 pour le match PSG-Inter Milan : le match de l’année. On en parle avec Omar da Fonseca, ancien joueur de foot, consultant beIN sports ce soir



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Mathieu Forget et Victoria Dauberville pour le spectacle “Classique ?” en tournée dès le 7 décembre

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Alberto Suardi, chef exécutif du restaurant “Big Mamma” à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Guy Forget, ancien joueur de tennis et commentateur du tournoi de Roland-Garros ; Tarek Boudali & Camille Rowe pour le film “Un mariage sans fin” réalisé par Patrick Cassir et disponible aujourd’hui sur Prime Video

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 30 mai 2025 à 19h sur France 5.