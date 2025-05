Mask Singer : le Bolide démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

Publicité





Mask Singer qui était derrière le Bolide ? – TF1 diffusait ce soir le second prime de la saison 7 de Mask Singer. Et pour cette seconde soirée, après le Cyclope et alors que l’on a découvert 6 nouveaux costumes de la saison, c’est le Bolide qui a du se démasquer.





Qui était derrière le Bolide ? Réponse !







Publicité





Alors qu’il avait totalement perdu les enquêteurs, il s’agissait de la chanteuse Hélène Rollès ! Elle était opposé au Fraisier et à la Reine de Coeur.

Aucun enquêteur n’avait cité son nom mais le public a choisi de l’éliminer et elle a du se démasquer ! Côté indices, on avait le garage pour « Hélène et les garçons », le costume de voiture faisait référence à sa ville de naissance, Le Mans.



Publicité





VIDÉO Mask Singer : Hélène Rollès était derrière le Bolide





Retrouvez le démasquage du Bolide en vidéo sur TF1+ ici.

Toutes les infos et vidéos sur Mask Singer sur TF1+