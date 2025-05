Mask Singer : le Cyclope démasqué, quelle star internationale s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

Publicité





Mask Singer qui était derrière le Cyclope ? – A l’issue d’une enquête express ce soir lors du 2ème prime de la saison 7 de Mask Singer, une star internationale a été démasquée !





Et avec les indices et la voix, les enquêteurs avaient réussi à deviner qui était sous le costume du Cyclope.







Il s’agissait du chanteur Shaggy sous le costume du Cyclope. Comme indices, on avait : Indices : 8 nominations aux Grammy Awards dans la catégorie Meilleur Album, 2 Grammy Awards pour l’album de l’année, 1 Brit Award, une discographie impressionnante avec une vingtaine d’albums, plus de 40 millions de disques vendus, 2,7 milliards de vues, et l’un de ses tubes a été streamé plus d’un milliard de fois

VIDÉO Mask Singer : Cyclope était derrière le Cyclope





Toutes les infos et vidéos sur Mask Singer sur TF1+



