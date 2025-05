Mask Singer : le Fraisier démasqué, qui s’y cachait ? Réponse !

Publicité





Ce soir, lors du quatrième prime de « Mask Singer », un nouveau costume haut en couleurs a quitté la scène. Après l’émouvant départ de la Dame de Cœur en milieu de soriée, c’est désormais le Fraisier qui a dû se démasquer, révélant une personnalité aussi surprenante qu’attachante : Philippe Candeloro !











Publicité





Le public et les enquêteurs avaient flairé l’odeur de la glace derrière la crème chantilly. Les indices distillés au fil des prestations orientaient de plus en plus clairement vers l’ancien champion de patinage artistique. Des mots-clés comme “aérien”, “neige”, “télé”, “brillant”, “show” ou encore une colombe avaient éveillé les soupçons. Et pour cause : Candeloro, connu pour ses envolées spectaculaires sur la glace et ses performances très chorégraphiées, coche toutes les cases !





Sa voix rocailleuse et son énergie communicative ont séduit le public sous les traits gourmands du Fraisier, un costume original et sucré qui aura marqué les esprits. Il n’a pas hésité à jouer le jeu à fond, mêlant humour, autodérision et spectacle. Une prestation à l’image de sa carrière : intense, drôle, et toujours pleine de panache.

Les enquêteurs, de plus en plus affûtés cette saison, avaient bien cerné le personnage. Chantal Ladesou, qui avait démasqué Philippe Candeloro, n’a pas caché sa fierté à l’annonce du verdict. Quant aux autres, ils ont salué la performance d’un artiste qui n’a décidément pas fini de nous surprendre.



Publicité





Le mystère reste entier pour les autres personnages encore en lice, mais une chose est sûre : Mask Singer n’a pas fini de nous faire vibrer. Qui sera le prochain à tomber le masque ? Réponse la semaine prochaine !

Toutes les infos et vidéos sur Mask Singer sur TF1+