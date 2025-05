Demain Nous Appartient spoiler : Soraya sous le choc, elle découvre... (vidéo épisode du 28 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Soraya n’est pas au bout de ses surprises dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ! Depuis sa sortie du coma, Gabriel est méconnaissable, et dans quelques jours, il va offrir un cadeau plus surprenant que jamais à Soraya !











Gabriel Guého a missionné Victoire Lazzari de déposer un gros cadeau pour Soraya en toute discrétion au cabinet. Malheureusement pour la médecin, sa mission tombe à l’eau quand elle aperçoit Soraya au bureau… L’avocate comprend tout de suite que la boîte déposée par Victoire est pour elle.

Curieuse, Soraya ne peut s’empêcher de l’ouvrir, sans même attendre son chéri. Elle est alors bien loin d’imaginer que ce qu’elle va y découvrir pourrait bien changer sa vie à tout jamais : des petites chaussures de bébé ! On dirait bien que Gabriel a de gros projets pour l’avenir de son couple… Soraya est totalement sous le choc quand Noor débarque…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1953 du 28 mai 2025 : Gabriel veut un bébé

