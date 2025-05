« Mon fiancé est un escort » : votre téléfilm inédit ce 16 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Mon fiancé est un escort » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 16 mai 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Mon fiancé est un escort ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Mon fiancé est un escort » : l’histoire, le casting

Pour subvenir à ses besoins, Ben propose ses services à des femmes fortunées. En parallèle, il vit une relation de couple épanouie. Mais tout bascule lorsqu’il croise la route d’une cliente déterminée à faire de lui son compagnon, qu’il le veuille ou non. Obsédée, elle finit par le séquestrer chez elle.



Avec : Eli Jane (Amanda Roberts), Jamie Roy (Ben Howard), Brey Noelle (Calli Gordon), Jesse Malinowski (Walker), Derek McDonnell (Harrison)

Et à 15h50 « Mon fils, piégé dans un réseau d’escort boys ! » (rediffusion)

Un an après la mort de leur père, Justine et Jason emménagent avec leur mère, Nicole, à Purity Falls, une petite ville apparemment tranquille. Très vite, ils font la connaissance de leur voisine, Courtney, qui propose un emploi à Jason dans son entreprise de services à domicile.

Mais derrière cette façade respectable, Courtney cache un réseau de prostitution masculine. Malgré leur différence d’âge, elle séduit Jason dès leur premier tête-à-tête, avant de l’envoyer « travailler » chez une cliente. Lorsqu’il comprend qu’il est attendu pour des relations tarifées avec des femmes mûres, Jason refuse… puis cède, poussé par le besoin d’aider sa mère financièrement.

Un jour, alors qu’il se trouve chez une cliente, le mari de celle-ci rentre à l’improviste, armé. Jason s’enfuit de justesse, mais oublie sa ceinture sur place. Décidé à tout arrêter, il en informe Courtney — mais il est rapidement menacé par Benjamin, son bras droit.

Jason finit par comprendre que Chad, un autre jeune homme récemment mort dans des circonstances suspectes, pourrait avoir été une autre victime du réseau. Il tente alors de voler le carnet de Courtney contenant des preuves pour le remettre à la police. Mais son plan ne se déroulera pas comme prévu…

Avec : Beth Broderick (Karen), Olivia d’Abo (Courtney), Kristanna Loken (Nicole), Trevor Stines (Jason)