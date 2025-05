Plus belle la vie spoiler : Steve sur le départ, la juge Colbert témoin d’un drame (19 mai 2025)

Publicité





Steve est désormais hors de danger et Sébastien va devoir rendre des comptes à la justice dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et dans l’épisode du lundi 19 mai, Steve est sur le départ !











En effet, Aïssé et Viviane veulent accueillir Steve chez elles à Forbach le temps de sa convalescence. Mais Steve est encore sous le choc de tout ce qui vient de passer. Il réalise qu’il n’était pas prêt à affronter la vie et qu’il n’a pas su se défendre face à Sébastien. Steve reproche à ses mères de l’avoir trop couvé… Il finit par décider de rester à Marseille pour se débrouiller par lui-même.

De son côté, la juge Colbert est témoin d’un drame. Elle fait un footing en forêt et croise une autre coureuse quand quelqu’un tire. La coureuse, une bonne soeur d’un couvent tout proche, prend la balle. Grâce à la juge Colbert, elle est hospitalisée d’urgence. Mais plus tard, Charlotte annonce à Ariane qu’elle a analysé la trajectoire de la balle, c’est la juge qui était visée !



Et pour cette enquête, Ariane va devoir travailler avec le procureur, dont le comportement avec Ariane reste particulièrement gênant…