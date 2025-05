Plus Belle La Vie du 23 mai 2025 : Durieux mort, Apolline a vécu un drame (résumé + extrait vidéo épisode 339 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 23 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 339 de PBLV – C’est un drame qui attend Ariane cet après-midi dans vote série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Elle va se retrouver aux côtés de Durieux, qui a été assassiné !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 mai 2025 – résumé de l’épisode 339

Patrick confronte Ariane : il veut comprendre pourquoi elle a agressé le procureur. Ariane, à bout, lui explique qu’elle subit un harcèlement constant de la part de Durieux depuis des jours. Elle se sent isolée, incomprise, personne ne la croit. Patrick, préoccupé, envisage une enquête interne mais a besoin d’éléments concrets. Ariane évoque des gestes déplacés, des sous-entendus lourds et des menaces. Mais elle n’a aucune preuve : Durieux est prudent. Faute de témoignages ou d’indices, Patrick se dit impuissant. Ariane s’emporte, et Patrick finit par lui infliger une mise à pied.

Jean-Paul tente d’intercéder auprès de Durieux. Il plaide la cause d’Ariane, soulignant leur collaboration de longue date. Mais le procureur, se sentant de nouveau agressé, l’interrompt sèchement : c’est à lui seul de décider. Il s’éloigne, inflexible.



Au commissariat, Ariane signe sa décharge et remet son arme. En sortant, elle croise Zoé, prête à partir pour un week-end de révisions. Sa fille lui offre un cadeau de fête des mères : une bague gravée. Émue, Ariane la remercie. Zoé s’inquiète de son état, mais Ariane minimise. Soudain, Durieux surgit et la provoque devant sa fille. Ariane, protectrice, demande à Zoé de partir.

Patrick et Jean-Paul s’inquiètent : Idriss leur apprend qu’Ariane a été vue en train de boire en plein après-midi. Ils culpabilisent, Patrick demande à Jean-Paul de l’appeler. Elle ne répond pas. Patrick décide d’aller chez elle. Dans un bar, Ariane boit encore. Jean-Paul tente de la joindre, en vain. Le barman refuse de la resservir, mais elle insiste. Le lendemain matin, Ariane se réveille dans un lit… à côté du corps sans vie de Durieux. Du sang sur ses vêtements. Un couteau. Elle est bouleversée.

Au cabinet, Gabriel est troublé : le masseur a rappelé et semble vouloir le revoir. Babeth croit qu’il est attiré par les hommes, mais Gabriel doute, il s’interroge. Plus tard, avec Léa, Babeth évoque Alex qui aurait un faible pour Gabriel. Léa, surprise, nie tout intérêt. Thomas, qui a tout entendu, réagit mal, surtout après avoir appris l’existence d’Axel. Il exige une photo. Gênée, Léa lui montre : Thomas pense qu’il est tout à fait le genre de Gabriel.

Au cabinet, Gabriel retrouve Axel. Il veut clarifier la situation : il n’est pas intéressé. Axel comprend, il est là pour un diagnostic — il pense que ses problèmes viennent de ses dents. Gabriel admet ne pas avoir vu sa dentiste. Axel lui recommande d’y aller : tout est peut-être lié. Au moment de repartir, Axel avoue qu’il a compris qu’il pensait qu’il le draguait, il propose de lui recommander un confrère… Gabriel refuse.

Vanessa questionne Apolline au sujet d’Augustin. Ce dernier lui a envoyé des fleurs et une carte. Apolline avoue que son père, un avocat renommé, est son parrain, mais elle ne partage pas ses sentiments. Vanessa, plus stratégique, lui conseille de profiter de l’occasion, quitte à mettre ses idéaux de côté. Apolline, elle, aspire à l’amour sincère.

Apolline confronte Augustin. Elle le repousse physiquement, malgré ses excuses. Il dit qu’il regrette, qu’il ne dort plus. Apolline confesse être profondément marquée. Elle a peur, même de sa présence. Il plaide l’alcool, prétend que ce n’était pas lui. Elle refuse de le revoir. Il supplie pour une seconde chance. Elle affirme qu’elle n’oubliera jamais…

VIDÉO Plus belle la vie du 23 mai 2025 – extrait vidéo

