Tout pour la lumière : découvrez la date de lancement de la nouvelle série quotidienne de TF1 !

On connait enfin la date de lancement de la série quotidienne événementielle « Tout pour la lumière » ! TF1 vient d’annoncer un lancement le lundi 16 juin 2025. Ce feuilleton musical, fruit d’une collaboration inédite entre TF1 et Netflix, promet de captiver les téléspectateurs avec une immersion dans le monde du chant et de la danse. Il sera disponible en avant-première dès le 13 juin sur Netflix.











Une intrigue entre musique et secrets de famille

L’histoire suit Victoria Vargas (interprétée par Joy Esther), une ancienne star de la chanson qui revient à La Ciotat pour veiller sur sa mère Florence (Isabel Otero), directrice du Studio Lumière, un centre artistique renommé. Accompagnée de son mari Max (Lannick Gautry) et de sa fille Baya (Louve Le Coadou), Victoria est confrontée à son passé et à des souvenirs douloureux. Au contact de jeunes talents passionnés, elle retrouve peu à peu sa passion pour la musique et envisage de reprendre sa carrière.

Un casting mêlant talents confirmés et nouvelles révélations

La série réunit des acteurs expérimentés tels que Gilles Cohen, Aurélien Wiik, Prudence Leroy et Louis Duneton. Elle met également en avant de jeunes artistes issus de The Voice, comme Clément Massy, Gwendal Marimoutou, Vike et Loris Triolo, incarnant les élèves du Studio Lumière.

Une diffusion inédite et ambitieuse

Composée de 90 épisodes d’environ 20 minutes, Tout pour la lumière sera proposée en avant-première sur Netflix dès le 13 juin 2025, soit cinq jours avant sa diffusion sur TF1 le 16 juin. Cette stratégie de diffusion simultanée sur une plateforme de streaming et une chaîne de télévision est une première en France, visant à toucher un public large et diversifié.



Avec ses performances musicales, ses intrigues familiales et ses secrets enfouis, Tout pour la lumière s’annonce comme un rendez-vous incontournable de l’été 2025.