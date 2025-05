« Qui a tué ma mère ? » : votre téléfilm inédit ce 20 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Qui a tué ma mère ? » : l’histoire, le casting

Une jeune femme, élevée sans connaître son appartenance au programme de protection des témoins, décide de lever le voile sur le meurtre de sa mère.



Avec : Romy Weltman (Elena), Milton Barnes (Carter), Arwen Humphreys (Jackie), Samantha Brown (Allie)

Et à 15h50 « L’enfant secret » (rediffusion)

À 17 ans, Katherine donne naissance à une fille qu’elle croit morte à la naissance. En réalité, sa mère, Joyce, l’a fait adopter en secret pour préserver l’avenir de sa fille. Vingt ans plus tard, Katherine et son mari Chuck ont une autre fille, Haley, atteinte d’une leucémie et nécessitant une greffe de moelle osseuse. Déterminée à sauver sa petite-fille, Joyce retrouve Libby, l’enfant abandonnée, et l’amène à faire le don, sans révéler à personne qu’elle fait partie de la famille.

Avec : Alex Paxton-Beesley (Katherine), Madelyn Keys (Libby), Sonja Smits (Joyce), Gabriel Venneri (Chuck), Zoe Sarantakis (Haley)