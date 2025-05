Plus belle la vie spoiler : le procureur piège Ariane, elle risque gros ! (21 mai 2025)

Publicité





Les choses vont mal tourner pour Ariane demain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, alors qu’Ariane a surpris le procureur Durieux en pleine dispute avec la juge Colbert, dans l’épisode du mercredi 21 mai, elle va alerter son ami Jean-Paul et lui assuré que le procureur est un dangereux harceleur… Mais ça va se retourner contre elle !











Déterminée à faire tomber Durieux, Ariane va tenter de le piéger. Elle va enregistrer avec son téléphone et le provoquer afin qu’il dévoile son vrai visage. Mais Durieux n’est pas dupe et ne se fait pas avoir…

Plus tard, alors que Charlotte ramène à Jean-Paul la balle qu’elle a analysée et qui pourrait révéler une info capitale sur l’enquête, Durieux les observe… Boher confie ensuite les scellés à Ariane pour qu’elle les range. Mais elle est interrompue par le procureur, qui lui ordonne d’aller sur le champs procéder à un nouvel interrogatoire. Elle fait alors une lourde erreur : elle pose les scellés sur un bureau ! Durieux les met dans sa poche et s’en va…



