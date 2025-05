« Trouple, meurtre et trahison » : votre téléfilm inédit ce 13 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Trouple, meurtre et trahison » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 13 mai 2025 – C'est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd'hui, il s'intitule « Trouple, meurtre et trahison ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Trouple, meurtre et trahison » : l’histoire, le casting

Cassie, Jack et Greg, colocataires de longue date et amis inséparables, s’apprêtent à tourner une page : Cassie et Jack vont se marier. Mais à la veille du grand jour, le comportement étrange de Jack inquiète Cassie. Lors de son enterrement de vie de garçon, Greg partage lui aussi ses doutes et invite son ami à réfléchir sérieusement à son engagement. Froissé, Jack quitte la soirée seul. Le lendemain, il ne se présente pas à la cérémonie. Cassie, son associée et meilleure amie Ariel, Greg, ainsi que les invités, l’attendent en vain. Bouleversée, partagée entre douleur et colère, Cassie trouve du réconfort dans les bras de Greg. Ils passent la nuit ensemble. À l’aube, un appel bouleverse tout : Jack a été retrouvé inconscient, violemment agressé, et hospitalisé au Memorial de North Heaven.



Avec : Kankonde Kyle (Cassie Tate), N. Townsend Charlie (Greg Harmon), Makin Titus (Jack Benson), Felix Anissa (Ariel)

Et à 15h50 « Ménage à trois meurtrier » (rediffusion)

Veronica et Jordan savourent leur dernière année de liberté avant de fonder une famille. Pour rompre la routine et raviver la flamme, Jordan propose une expérience à trois. Hésitante, Veronica finit par en parler à sa coach sportive, qui accepte… mais nourrit des intentions bien plus sombres que prévu.

Avec : Nikki Leigh (Veronica), Katie Monds (Lexi), Jacob Taylor (Jordan), Kristi Murdock (Gillian)