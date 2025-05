Ça commence aujourd’hui du 13 mai 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 13 mai 2025, le sommaire – Ce mardi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit s’intitule « Policier, militaire : leur bourreau faisait partie des forces de l’ordre ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 13 mai 2025 à 13h55 « Policier, militaire : leur bourreau faisait partie des forces de l’ordre » (inédit)

Anaïs a été victime de violences conjugales par son ex-compagnon policier, maladivement jaloux. Sous pression et sous surveillance constante, il a été jusqu’à sortir son arme de service… Un témoignage poignant à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Morts aux urgences : les proches auront-ils un jour la réponse à leurs questions ? » (rediffusion)

Dans l’émission du jour, Faustine Bollaert s’intéresse à un sujet qui nous concerne tous : notre système de santé. Chaque année, plus de 1500 personnes décéderaient aux urgences alors qu’elles auraient pu être sauvées. Derrière ces chiffres alarmants, ce sont autant de familles plongées dans le deuil. C’est le cas de nos invitées – Élodie, Corinne et Karima – qui prennent la parole aujourd’hui pour témoigner et lancer un cri d’alerte, afin que de tels drames ne se reproduisent plus.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 13 mai 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce mardi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.