Un Si Grand Soleil du 2 juin : Iris retrouvée morte, Dumont avoue pour Rebecca (résumé épisode 1654 en avance)

Un si grand soleil du 2 juin 2025, spoiler résumé de l’épisode 1654 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 2 juin 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Tensions et aveux s’enchaînent dans cet épisode riche en émotions. Eve décide de rentrer chez Manu. Malgré ses doutes, Eliott l’interroge : peut-elle vraiment recoller les morceaux ? De son côté, il peine à cacher sa solitude, avouant que la présence de sa mère lui fait du bien.

Pendant ce temps, Dumont est confronté par Yann. L’ADN ne ment pas : il était bien sur les lieux du crime. Il finit par craquer. Rebecca l’avait menacé de le dénoncer à cause de stéroïdes défectueux… la situation a dégénéré. Dumont est envoyé devant le juge.



En parallèle, Eliott finalise un deal louche avec Lavergne pour blanchir 200 000 euros : commission, 1%. Le marché est scellé. Mais de son côté, Dumont réalise que son argent a disparu. Son avocat revient bredouille. Trahi, Dumont comprend qu’il s’est fait doubler par la personne qui l’a dénoncé.

Le drame s’abat chez Iris. Son frère Yves la découvre chez elle, gisant dans une mare de sang. Elise et Thierry débarquent sur la scène du crime. Becker recadre sèchement Thierry pour son manque de réactivité, rappelant qu’une plainte doit toujours mener à une convocation.

Le choc se propage : Alix apprend la mort de son amie Iris et s’effondre dans les bras d’Ulysse. Fabrice, l’ex-mari d’Iris, est convoqué au commissariat. Aucun alibi. Il est immédiatement placé en garde à vue. Elise est chargée de l’enquête avec Thierry, sur ordre de Becker.

Enfin, dans un dernier souffle d’intimité, Eve et Manu se retrouvent. Pardon mutuel, regrets partagés… et un baiser passionné signe un possible nouveau départ.

