Un Si Grand Soleil Spoiler : Fabrice en prison, Louis au bord du gouffre (vidéo épisode du 4 juin)

Un si grand soleil spoiler épisode 1656 du 4 juin 2025 – Les choses vont mal tourner pour Fabrice dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, dans quelques jours, alors que son ex-femme Iris a été retrouvée morte, tout accuse Fabrice et il va être envoyé en prison !











Alors que l’adn de Fabrice a été retrouvé chez Iris et qu’il a menti à la police en affirmant qu’il ne se souvenait pas d’avoir un double de ses clés, Cécile décide de le mettre en examen et elle demande son placement en détention provisoire.

Une décision qui crée des tensions avec Florent, qui est l’avocat de Fabrice. Il assure à Cécile que son client est innocent, il n’a pas pu tuer Iris. Il trouve que Cécile a été trop dure.

Pendant ce temps là, Louis est clairement au bord du gouffre. Alors que Bertier lui a conseillé de se mettre en cessation de paiement, il découvre que Louis a utilisé son compte professionnel pour des frais personnels ! Il ne peut donc pas le faire, Louis confie à Thaïs que pour impressionner Laurine il a beaucoup dépensé et il se retrouve dans une énorme galère…



