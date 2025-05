Un Si Grand Soleil Spoilers : un mort, un couple en crise, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 2 au 6 juin 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 2 au 6 juin 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, on peut vous dire que Iris va être retrouvée morte chez elle. C’est son frère qui découvre son corps sans vie. Au commissariat, Becker reproche à Thierry de ne pas avoir pris la plainte d’Iris au sérieux et il le met sur l’enquête avec Elise. Fabrice, l’ex-mari, est soupçonné. Il ment à la police et son adn est retrouvé chez Iris, Cécile décide de le mettre en examen.

Florent, qui défend Fabrice, s’oppose à Cécile et il y a de l’eau dans le gaz dans leur couple…



De son côté, Laurine est contrariée de voir que sa mère a rencontré quelqu’un. Et chez L Cosmétiques, c’est tendu entre Muriel et Boris…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 2 au 6 juin 2025

Lundi 2 juin 2025 (épisode 1654) : Tandis que la vérité éclate enfin sur le meurtre de Rebecca, une nouvelle enquête particulièrement sensible oppose Florent et Cécile.

Mardi 3 juin 2025 (épisode 1655) : Malgré son retour auprès de Manu, Eve réussira-t-elle à oublier Rebecca ? Quant à Eliott, malgré les apparences, a-t-il vraiment accepté sa séparation avec Muriel ?

Mercredi 4 juin 2025 (épisode 1656) : Catherine se lance officiellement dans une nouvelle histoire d’amour, ce qui contrarie beaucoup Laurine. De son côté, Louis réalise que ce qui n’était qu’un contretemps s’avère être le début d’une descente aux enfers.

Jeudi 5 juin 2025 (épisode 1657) : Tandis que chez L. Cosmétiques, la tension grimpe entre Boris et Muriel, Laurine cherche une solution pour sortir Louis de la crise.

Vendredi 6 juin 2025 à 20h35 (épisode 1658) : Alors qu’il s’investit toujours plus dans son affaire, Florent devient la cible de menaces anonymes. De son côté, Louis réalise que pour éviter de tout perdre, il devra payer le prix fort.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 2 au 6 juin 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.