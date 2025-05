50mn Inside du 31 mai 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50′ Inside du 31 mai 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 31 mai 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🏰 L’événement : le château de Versailles à l’heure d’été

Comment le château de Versailles se réinvente-t-il chaque été ?

💃 En coulisses : Championnat de France de danse : la nouvelle passion des Français ?

Le plus grand concours de danse de France avec 300 couples qui s’affrontent à coups de valses ou de rumbas. Pourquoi la danse de salon remporte-t-elle un tel succès ?



🎬 La Story : George Clooney

Drôle, glamour, engagé, comment a-t-il construit sa légende ?

☀️ Le portrait – Booder

L’humoriste et acteur se confie.

50mn Inside du 31 mai 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🇮🇹 Dans le secret : la Sicile

Week-end de rêve en Sicile. Comment échapper à la foule et en profiter avant l’été ?

🤠 Le Document : Folie Country

Immersion dans la folie country. Les américains en sont fous mais pas seulement. Qui sont ces français partis à Nashville aux Etats-Unis pour vivre leur passion ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.