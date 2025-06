Publicité





20h30 le samedi du 21 juin 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le samedi » du 21 juin 2025 : Acteurs et pilote

« 20h30 le samedi » explore la passion méconnue de certains monstres sacrés du cinéma pour la course automobile. James Dean, Paul Newman ou encore Jean-Louis Trintignant incarnaient autant le glamour hollywoodien sur les plateaux que l’adrénaline pure sur les circuits, filant à plus de 200 km/h.

Plongée dans un univers où le cinéma et la vitesse s’entrelacent, portés par des acteurs-pilotes qui, comme Steve McQueen et Paul Newman, ont marqué à jamais l’histoire du sport auto. Une aventure à couper le souffle, faite de risques et de sensations fortes, à l’image de l’Amérique d’Hollywood. Un sujet d’autant plus brûlant qu’approche la sortie du film « F1 » de Joseph Kosinski, avec Brad Pitt, prévue pour le mercredi 25 juin.



Publicité





Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV