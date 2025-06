C l’hebdo du 21 juin 2025 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C l’hebdo du 21 juin 2025, invités et sommaire – Ce samedi soir et comme chaque week-end sur France 5, Aurélie Casse vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C l’hebdos ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C l’hebdo du 21 juin : les invités et le sommaire

🔵 Le guide suprême iranien Khamenei vit-il ses dernières heures ? Les journalistes Alain Frachon et Mariam Mapirzadeh sont nos invités ce samedi

🔵 Affaire Grégory : la grand-tante est-elle le corbeau ? La journaliste Patricia Patourancheau et le général François Daoust font le point ce samedi



🔵 Dans la suite de C l’hebdo :

– Baptiste Lecaplain pour le film « Avignon » actuellement au cinéma

– Le combat contre l’alcool de Noémie Lenoir : elle brise le tabou ce samedi

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C l’hebdo » ce samedi 21 juin 2025 à 19h sur France 5.