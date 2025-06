« À l’instinct » : histoire et interprètes de l’épisode ce soir sur France 2 (27 juin 2025)

Publicité





Après deux inédits, c’est une rediffusion de la série « À l’instinct » qui vous attend ce soir sur France 2. Au programme, l’épisode pilote initialement diffusé en 2023.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« À l’instinct » : l’histoire

À l’écoute de ses sensations et sans filtre, Teva Royer, lieutenant de police à Cayenne, s’en remet entièrement à son instinct. Élevé dans un village reculé de l’Amazonie, il a survécu seul dans la jungle pendant sept mois alors qu’il n’était encore qu’un enfant. Personne ne sait vraiment ce qu’il a vécu durant cette période, mais depuis, plus rien ne lui échappe : ni les émotions, ni les hésitations, ni les gestes les plus imperceptibles. Doté d’une empathie rare, il s’appuie sur une acuité sensorielle exceptionnelle pour ressentir les gens, goûter, toucher, sans barrière ni méthode classique — sa propre façon d’enquêter.

À l’opposé, Ana Kerjouan, capitaine de la SRPJ de Nantes, incarne la rigueur et la méthode. Réputée pour son autorité et sa patience, cette enquêtrice brillante de 34 ans dirige une équipe spécialisée dans les crimes violents. Rationnelle et perfectionniste, elle ne laisse aucune place à l’improvisation.



Quarante-huit heures après la découverte du corps d’Isis Le Cam, fille d’un puissant promoteur immobilier, Teva est envoyé en métropole pour épauler l’équipe d’Ana. Sa présence n’est pas un hasard : imposée par la famille de la victime, qu’il connaît personnellement, Teva a déjà sauvé Isis autrefois, en Guyane.

Mais dès leur rencontre à l’aéroport de Nantes, Ana et Teva pressentent que leur collaboration s’annonce aussi intense… que compliquée.

Interprètes et personnages

Avec Christopher Bayemi (Teva), Charlie Bruneau (Ana), Mayel Elhajaoui (Malik), Camille Aguilar (Nicole), Bénédicte Choisnet (Olivia), Solàn Machado Graner (Théo), Djinda Kané (Djeneba), Mossaï Montout (Maro), Anne Loiret (Céline Le Cam), Aladin Reibel (Yves Le Cam), Valentin Naulin (Bastien Le Cam), Jean-Louis Loca (Sabayo), Yves Naubron (Guillaume Malzieux), Lucile Duchesne (Stella), Sarah Viennot (la femme SDF), Frédéric Kontogom (Timea Wekerle), Célie Verger (Isis Le Cam)