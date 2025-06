Mask Singer du 27 juin : la finale ce soir sur TF1, qui sera sacré gagnant ? (extrait vidéo)

Publicité





Mask Singer du 27 juin 2025 – C’est l’heure de la grande finale de la saison 7 de « Mask Singer » ce soir sur TF1. Camille Combal est aux côtés des enquêteurs – Kev Adam, Elodie Poux, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier – et des trois derniers masques encore en compétition : la Vache, le Chaton et la Girafe. L’un d’eux sera sacré gagnant à l’issue de cette ultime soirée et vous découvrirez leurs identités !





Mask Singer du 27 juin, qui sera sacré gagnant ?

C’est le dénouement de la saison, c’est la grande finale de Mask Singer ! Ils ne sont plus que trois encore en compétition : la Vache, le Chaton et la Girafe. Ils vont s’affronter sur scène avec un seul et même objectif : décrocher le trophée de Mask Singer !

Cette Finale événement vous réserve des performances incroyables des personnages finalistes, et des mises en scènes plus époustouflantes que jamais, ainsi que le retour de Léopard (Chimène Badi), l’Epouvantail (Jérémy Credeville) et le Papillon (Denitsa Ikonomova), 3 personnages emblématiques de Mask Singer pour des duos inoubliables avec les 3 finalistes de la saison 2025.



Saurez-vous deviner l’identité des trois finalistes ? Qui selon vous sera le grand vainqueur de cette 7ème saison de Mask Singer ?

Mask Singer du 27 juin, extrait vidéo

Et pour patienter jusqu’à ce soir, on vous propose de découvrir un extrait vidéo de cette finale.

