C à vous du 18 juin 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 18 juin 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Audiovisuel public, municipales, France Music Week… Rachida Dati, ministre de la Culture, maire LR du 7ème arrondissement de Paris, est l’invitée de C à vous

🔵 Conflit Iran-Israël : Cécile Kohler est emprisonnée avec son compagnon depuis 3 ans en Iran. Noemie Kohler, sa sœur, témoigne de son « angoisse et de sa terreur »



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Chantal Ladesou pour le spectacle “Iconique” et l’émission “Mask Singer” diffusée les vendredis à 21h10 sur TF1

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Martin Feragus, chef du restaurant “L’Escale Thalazur” à Bandol (Var)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Redouane Bougheraba pour le film “Sur la route de papa” réalisé par Olivier Dacourt et en salle aujourd’hui; et Olga Kurylenko pour le film “Other” réalisé par David Moreau et en salle le 9 juillet

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 18 juin 2025 à 19h sur France 5.