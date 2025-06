Tout pour la lumière du 19 juin : Hadrien a-t-il voulu tuer Florence ? (résumé épisode 4 en avance)

Publicité





Victoria va remonter jusqu'à un suspect qui aurait eu des raisons de vouloir tuer sa mère : Hadrien.





Un épisode inédit à découvrir de 18h sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+ ici.







Tout pour la lumière – résumé de l’épisode 4

Eric découvre un jeune qui a dormi sur un banc… Il lui dit que la réunion d’informations a débuté au studio Lumière. Sur place, Victoria est avec les étudiants. Ils vont devoir convaincre son ancien producteur de les signer. Elle va organiser un concert dans 8 jours pour qu’ils chantent devant lui. D’ici là, ils vont passer des évaluations en chant et en danse.

Eric sert un café à Julian, il lui offre. Julian dit qu’il peut payer, il a juste perdu ses clés. Eric lui dit qu’il sert un serveur à mi-temps avec une chambre à la clé. Julian dit qu’il peut le dépanner, il ment sur son expérience. Eric lui propose un essai dès maintenant.



Au studio, Jacob chante et s’enregistre. Noah est surpris et va draguer Tess. Elle écourte la conversation. Plus tard, il la retrouve pour lui proposer de travailler ensemble. Elle décline, il insiste et elle doit le recadrer sans ménagement. Elle le traite de looser, il s’en va.

Iris et Maddie discutent avant le cours de danse de Marina. Iris est stressée. Eden n’arrive pas à se concentrer, il quitte la salle. Marina le rattrape, elle essaie de le remotiver et lui parle des évaluations du lendemain. Eden lui dit que quelqu’un a essayé de tuer sa mère. Marina n’y croit pas, elle dit que c’est la théorie de Victoria.

Victoria rattrape Eden dans la rue. Marina s’inquiète et lui a dit que c’était de sa faute. Eden veut juste retrouver la personne qui a voulu tuer leur mère. Victoria lui assure qu’elle aussi, il doit aller en cours, elle va chercher et le tenir au courant.

Julian fait le service au café, Iris et Maddie lui rappellent qu’ils ont des évaluations le lendemain. Solenn les interrompt, elle se moque des tocs de sa soeur et critique la citronnade de Julian, qui ne se laisse pas faire.

Joël fait répéter des élèves. Pendant ce temps là, Victoria retrouve Hadrien et l’interroge sur ce qu’il a vu le jour de l’incendie. Il bossait, il n’a rien vu. Elle l’interroge ensuite sur le matin quand sa mère est tombée. Il dit qu’il n’était pas là, il est arrivé vers midi.

A la coloc, Noah critique Tess. Il veut montrer son vrai visage à ses abonnés.

Julian apprend les compositions des cocktails. Eric lui demande s’il veut la chambre, il accepte. Pendant ce temps là, Joël compote avec Marina pour faire partir Victoria… Celle-ci parle avec Justine. Elle essaie d’en savoir plus sur sa mère. Justine avoue que la semaine dernière elle a surpris une dispute entre Florence et Hadrien. Florence a menacé de le dénoncer à la police ! Il s’est emporté et lui a dit que tout étant de sa faute, elle n’avait pas intérêt à le faire… Victoria lui demande si elle pense qu’il lui en voulait au point de la tuer, elle confirme.

