C à vous du 27 juin 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 27 juin 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 « Le pouvoir de dire non » : Dominique de Villepin, ancien Premier ministre (2005-2007) et fondateur du parti “La France humaniste”. Il revient ce soir sur son livre-programme et la création de son nouveau parti

🔵 Surpopulation carcérale : l’alerte choc d’un directeur pénitentiaire. On reçoit Nicolas Bastuck, rédacteur en chef « Droit et Justice » au Point



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : David Gallienne, chef du restaurant “Le jardin des plumes” à Giverny (Eure)

🔵 Dans la Suite de C à vous : une spéciale “Intervilles” avec Nagui, Bruno Guillon, Camille Cerf, Valérie Bègue, Yoann Riou, Magali Ripoll, et Topa, la vachette pour le retour de l’émission sur France 2 à partir du 3 juillet à 21h10; la gymnaste artistique française, Mélanie De Jesus Dos Santos ; et Alfa interprétera en live son nouveau single “A me mi piace”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 27 juin 2025 à 19h sur France 5.