Ici Tout Commence spoiler : Kelly enceinte, Lionel est-il le père ? (vidéo épisode du 2 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est enceinte que Kelly va faire son retour à l’institut la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire que Lionel va avoir un comportement plus que étrange avec son ex ! A tel point qu’Emi va se mettre à douter : Lionel est-il le père du bébé de Kelly ?











Publicité





Emi commence à douter : Lionel serait-il le père du bébé de Kelly ? Tout semble l’indiquer. Depuis quelque temps, le comportement de Lionel envers son ex est pour le moins étrange : froid, distant, et même agressif. Troublée, Emi décide de le confronter. Elle a besoin de réponses, de certitudes. Lionel, lui, affirme vouloir la rassurer.

Lionel assure à Em qu’il n’éprouve plus rien pour Kelly et qu’ils ne se sont jamais revus depuis son départ il y a un an : il ne peut donc pas être le père et il est prêt à tourner la page. Il explique être juste vexé qu’elle ne lui ait rien dit. Emi lui recommande alors de crever l’abcès pour pouvoir travailler avec Kelly dans une bonne ambiance…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : la dernière journée de Vic à l’institut (vidéo épisode du 1er juillet)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1210 du 2 juillet 2025, Kelly est enceinte

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.