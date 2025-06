C à vous du 4 juin 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 4 juin 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 Départ de Matignon, sécurité, proportionnelle… Michel Barnier, ancien Premier ministre, publie le livre « Ce que j’ai appris de vous. Chroniques pour demain »

🔵 Philippe Labro, journaliste et écrivain, est mort à l’âge de 88 ans. On lui rend hommage ce soir avec Hervé Beroud directeur de l’information du groupe M6/RTL



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Constance Schaerer plus jeune française à avoir atteint le sommet de l’Everest

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Anthony Gerbeau, chef du restaurant l’Artimon à Palavas-les-Flots

🔵 Dans la Suite de C à vous : Chiara Nova, Catherine Pearson, Virginie Rohart et Magali Ponsada pour le spectacle « Génération Céline Dion » en tournée dans toute la France; et Laurent Gerra pour l’émission “L’anniversaire événement : La voix est libre” diffusée samedi à 21h10 sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 4 juin 2025 à 19h sur France 5.