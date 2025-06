Ici Tout Commence spoiler : un nouveau suspect choque la brigade de filles ! (vidéo épisode du 9 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Après Sam, c’est un élève de l’institut Auguste Armand qui va être soupçonné d’avoir mis la drogue dans les salières du Double A « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, l’une des salières disparues va être retrouvée dans le casier de… Tom !











La découverte d’une salière dans le casier de Tom Azem fait l’effet d’une bombe : l’ex de Billie est désormais soupçonné d’être à l’origine de l’empoisonnement criminel survenu à l’Institut. La nouvelle provoque une onde de choc parmi les élèves. Tandis qu’Emi et Anaïs semblent convaincues de sa culpabilité, Billie, elle, prend sa défense. Elle refuse de croire que son ex-petit-ami ait pu commettre un acte aussi terrible. Mais Anaïs et Billie lui rappellent qu’il était contre la brigade féminine et qu’il a même soutenu les messages des haters.

Tom est-il l’empoisonneur ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1193 du 9 juin 2025, Tom suspecté

